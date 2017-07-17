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Arcam: британский бренд поглощён корпорацией Harman International


17.07.2017 11:30

 

 

Для многих специалистов стало неожиданностью известие о том, что корпорация Harman International приобрела Arcam, один из известнейших британских Hi-Fi и аудио-видео брендов. В структуре Harman компания станет частью подразделения Lifestyle Audio наряду с AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Mark Levinson и Revel. 

 

В компании Arcam произошедшее оценивают позитивно. По мнению руководства, сделка пойдёт на пользу бренду и позволит достичь новых высот, недоступных ранее. Кадровые перестановки не планируются, команда Arcam остаётся в компании в полном составе, и ждать «громких» заявлений не стоит. Став частью Harman International, Arcam продолжит своё существование без каких-либо глобальных изменений, однако объединённые усилия по продвижению и пр. будут способствовать его росту. В Harman считают, что приобретение Arcam – «беспрецедентная возможность расширить технологический потенциал бренда», вошедшего в состав корпорации. 

 

Напомним, что, в свою очередь, несколькими месяцами ранее Harman International также была куплена корпорацией Samsung. 

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