Для многих специалистов стало неожиданностью известие о том, что корпорация Harman International приобрела Arcam, один из известнейших британских Hi-Fi и аудио-видео брендов. В структуре Harman компания станет частью подразделения Lifestyle Audio наряду с AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Mark Levinson и Revel.

В компании Arcam произошедшее оценивают позитивно. По мнению руководства, сделка пойдёт на пользу бренду и позволит достичь новых высот, недоступных ранее. Кадровые перестановки не планируются, команда Arcam остаётся в компании в полном составе, и ждать «громких» заявлений не стоит. Став частью Harman International, Arcam продолжит своё существование без каких-либо глобальных изменений, однако объединённые усилия по продвижению и пр. будут способствовать его росту. В Harman считают, что приобретение Arcam – «беспрецедентная возможность расширить технологический потенциал бренда», вошедшего в состав корпорации.