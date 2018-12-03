03.12.2018 16:30

Arcam объявил о том, что выпускаемые компанией ресиверы, модели AVR390, AVR550 и AVR850, а также AV860, получили сертификацию IMAX Enhanced. До сих пор официальными партнёрами IMAX признавала только Sony, Denon и Marantz.

Звуковой формат IMAX Enhanced – вариант кодека DTS:X. Как только определяется, что транслируется контент в формате IMAX Enhanced, соответствующий режим для его воспроизведения (IMAX/DTS:X) включается автоматически. Поскольку это объектно-ориентированный формат, IMAX рекомендует устанавливать в домашнем кинозале аудиосистему конфигурации 7.2.4 (два фронтальных громкоговорителя, один центральный канал, два тыловых, два surround-канала, пару сабвуферов и четыре так называемые высотные акустические системы). Минимальная рекомендуемая конфигурация: 5.1.4.