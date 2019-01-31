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Artcoustic на выставке ISE 2019


31.01.2019 18:49

 

 

В этом году на выставке Integrated Systems Europe компания Artcoustic покажет акустическую систему Performance A6 и напольный громкоговоритель SL 12-6.


Мощная акустическая система Performance A6 может использоваться независимо или в составе массива с возможностью регулировки угла установки каждой колонки. Она идеально подходит для настенной или потолочной установки, т.е. может использоваться для окружающих или высотных каналов в мощных домашних кинотеатрах.


Напольная АС SL 12-6 – это элегантное решение для классических High-End аудиосистем. Акустика обладает превосходным качеством звучания и имеет ряд настроек для оптимальной установки.


Стенд 5-U57.

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