31.01.2019 18:49

В этом году на выставке Integrated Systems Europe компания Artcoustic покажет акустическую систему Performance A6 и напольный громкоговоритель SL 12-6.



Мощная акустическая система Performance A6 может использоваться независимо или в составе массива с возможностью регулировки угла установки каждой колонки. Она идеально подходит для настенной или потолочной установки, т.е. может использоваться для окружающих или высотных каналов в мощных домашних кинотеатрах.



Напольная АС SL 12-6 – это элегантное решение для классических High-End аудиосистем. Акустика обладает превосходным качеством звучания и имеет ряд настроек для оптимальной установки.



Стенд 5-U57.