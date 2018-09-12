Astrosound начинает производство акустики под собственным брендом
OEM-производитель из Китая Astrosound, известный благодаря своему сотрудничеству с лидерами аудиоиндустрии, такими, как JBL и Russound, начинает выпуск акустических систем под собственным брендом Heritage Acoustics.
Первыми моделями, которые появятся на рынке, станут 6,5-дюймовые и 8-дюймовые встраиваемые громкоговорители серий Custom и Signature. В каждой серии, предназначенной для профессиональных инсталляторов, планируется выпускать по 4 модели с динамиками 6,5 дюймов. В серии Signature также заявлена модель с драйвером большего диаметра. Кроме того, в ассортименте компании будут присутствовать различные вспомогательные устройства и аксессуары, в том числе аудио кабели.
Предполагается, что продажи колонок серии Custom начнутся уже в ноябре 2018 года; акустические системы Signature будут доступны в первом квартале 2019 года. Модельный ряд будет расширяться по мере появления новых моделей. На сайте компании уже есть описания продукции «первой очереди»; предусмотрены разделы «Кабинетная интерьерная и уличная акустика» и «Ландшафтная акустика».
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