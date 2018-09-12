12.09.2018 13:00

OEM-производитель из Китая Astrosound, известный благодаря своему сотрудничеству с лидерами аудиоиндустрии, такими, как JBL и Russound, начинает выпуск акустических систем под собственным брендом Heritage Acoustics.

Первыми моделями, которые появятся на рынке, станут 6,5-дюймовые и 8-дюймовые встраиваемые громкоговорители серий Custom и Signature. В каждой серии, предназначенной для профессиональных инсталляторов, планируется выпускать по 4 модели с динамиками 6,5 дюймов. В серии Signature также заявлена модель с драйвером большего диаметра. Кроме того, в ассортименте компании будут присутствовать различные вспомогательные устройства и аксессуары, в том числе аудио кабели.