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ATI и Datasat Digital Entertainment – вместе навсегда?


09.08.2017 13:30

 

 

Похоже, основное, чем запомнится 2017 год специалистам аудио-видео индустрии – это ряд громких слияний и поглощений. В конце июля стало известно о том, что американский производитель усилителей компания ATI (Amplifier Technologies Inc.) приобрела Datasat Digital Entertainment, известного разработчика цифровых технологий в области окружающего звучания для публичных кинотеатров и домашних кинозалов премиального уровня.

 

Продукция, производимая под торговой маркой Datasat – аудио процессоры и усилители класса High End – пополнит ассортимент ATI. По словам Морриса Кесслера (Morris Kessler), владельца и ведущего разработчика ATI, «решения Datasat Digital Entertainment в области обработки аудио сигнала широко известны и считаются одними из наиболее передовых в мире. Добавив их в наше портфолио брендов, включающее такие торговые марки, как ATI, Theta Digital и BGW, мы обеспечим своих потребителей аудио продукцией высочайшего качества».

 

Усилители и процессоры Datasat по-прежнему будут выпускаться под брендом Datasat Digital Entertainment; к имеющейся производственной площадке добавятся производственные мощности компании ATI. Посетители выставки CEDIA 2017 смогут увидеть объединённый стенд с продукцией ATI, Theta и Datasat.

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