В отличие от стандартных кабелей, Mavros GRUN USB позволяет устранить генерируемые внешними компонентами шумы и специфический фон, вызванный работой современных беспроводных устройств. Этому способствую оригинальные разработки шотландских инженеров, например, система «улучшенного экранирования» и революционная технология GRUN, реализованная через отдельное внешнее подключение с заземлением.

В России кабели Mavros GRUN USB появятся в продаже уже в марте 2019 года. Купить кабель можно будет в одном из семи стандартных вариантов, длиной от 0,5 до 5 метров.