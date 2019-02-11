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Atlas: USB-заземление


11.02.2019 17:00

 

 

Компания Atlas анонсировала межблочный кабель Mavros GRUN USB нового поколения со встроенной системой заземления, медными проводниками OCC (Ohno Continuous Casting) и диэлектриками из специального «вспененного» материала. 

 

В отличие от стандартных кабелей, Mavros GRUN USB позволяет устранить генерируемые внешними компонентами шумы и специфический фон, вызванный работой современных беспроводных устройств. Этому способствую оригинальные разработки шотландских инженеров, например, система «улучшенного экранирования» и революционная технология GRUN, реализованная через отдельное внешнее подключение с заземлением.

 

В России кабели Mavros GRUN USB появятся в продаже уже в марте 2019 года. Купить кабель можно будет в одном из семи стандартных вариантов, длиной от 0,5 до 5 метров.

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