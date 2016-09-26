Домашняя техника Atlona Technologies расширяет присутствие в России

26.09.2016 10:00 Компания Technologies, один из мировых лидеров в области создания систем коммуникации, получила официального дистрибьютора в России - Polymedia.



За последние годы Atlona Technologies существенно расширилась, открыла офисы в Швейцарии и Гонконге, и показала ежегодный рост в размере 30%. В России брэнд Atlona работает уже больше 5 лет и становится очень популярным благодаря высокому качеству оборудования, технической поддержке и доступной цене. Все чаще оборудование Atlona используется на таких крупных международных мероприятиях, как Международный Экономический Форум или Конвенции ООН, его качеству доверяет ИТ-руководство лучших отелей мира и даже Исследовательского центра NASA в Калифорнии. Коммутацию Atlona устанавливают в больницах, школах и бизнес-центрах. Инженеры компании разрабатывают все новые устройства, торопясь предсказать будущие требования AV-индустрии. Одна из таких новинок – технология передачи аудио и видео по IP – вскоре будет представлена вниманию профессиональной публики. Вернуться к списку новостей