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Atlona Technologies расширяет присутствие в России


26.09.2016 10:00

 

 

Компания Technologies, один из мировых лидеров в области создания систем коммуникации, получила официального дистрибьютора в России - Polymedia.

За последние годы Atlona Technologies существенно расширилась, открыла офисы в Швейцарии и Гонконге, и показала ежегодный рост в размере 30%. В России брэнд Atlona работает уже больше 5 лет и становится очень популярным благодаря высокому качеству оборудования, технической поддержке и доступной цене. Все чаще оборудование Atlona используется на таких крупных международных мероприятиях, как Международный Экономический Форум или Конвенции ООН, его качеству доверяет ИТ-руководство лучших отелей мира и даже Исследовательского центра NASA в Калифорнии. Коммутацию Atlona устанавливают в больницах, школах и бизнес-центрах. Инженеры компании разрабатывают все новые устройства, торопясь предсказать будущие требования AV-индустрии. Одна из таких новинок –  технология передачи аудио и видео по IP – вскоре будет представлена вниманию профессиональной публики.

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