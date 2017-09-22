В недавно обновлённой серии Q от KEF – пополнение. Акустические системы Q50a предназначены для создания 3D-эффектов и использования вместо высотных каналов в домашних кинотеатрах формата Dolby Atmos.

Как и другие модели серии, KEF Q50a оснащены фирменным драйвером Uni-Q (5.25”), находящимся в закрытом корпусе размером 17,5 х 18 х 25,5 см. АЧХ системы: 105 Гц – 18,5 кГц (+/-3 dB), мощность 100 Вт, чувствительность 86 дБ (8 Ом). Усовершенствована система демпфирования твитера с алюминиевым куполом, что привело к улучшению воспроизведения нижней области высокочастотного диапазона. При создании Q50a использовано множество технологических новшеств, реализованных в модели Q350, уже получившей самые высокие оценки специалистов. Разработчики утверждают, что новые Q50a создают более детальный и точный трёхмерный звуковой образ и обеспечивают его более равномерное распределение, чем другие традиционные громкоговорители.