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Atmos-колонки KEF Q50a


22.09.2017 11:43

 

 

В недавно обновлённой серии Q от KEF – пополнение. Акустические системы Q50a предназначены для создания 3D-эффектов и использования вместо высотных каналов в домашних кинотеатрах формата Dolby Atmos.

 

Как и другие модели серии, KEF Q50a оснащены фирменным драйвером Uni-Q (5.25”), находящимся в закрытом корпусе размером 17,5 х 18 х 25,5 см. АЧХ системы: 105 Гц – 18,5 кГц (+/-3 dB), мощность 100 Вт, чувствительность 86 дБ (8 Ом). Усовершенствована система демпфирования твитера с алюминиевым куполом, что привело к улучшению воспроизведения нижней области высокочастотного диапазона. При создании Q50a использовано множество технологических новшеств, реализованных в модели Q350, уже получившей самые высокие оценки специалистов. Разработчики утверждают, что новые Q50a создают более детальный и точный трёхмерный звуковой образ и обеспечивают его более равномерное распределение, чем другие традиционные громкоговорители.

 

Колонки KEF Q50a выпускаются в корпусах белого и чёрного цветов.

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