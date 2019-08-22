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Audeze LCD-GX – для геймеров-пудиофилов


22.08.2019 13:00

 

 

Наушники Audeze LCD-GX, которые теперь можно купить и в российских магазинах – первая модель, предназначенная для тех, кто не только любит играть в игры, но и понимает, что такое качественный звук.

 

Наушники выполнены на базе фирменного планарно-магнитного излучателя с диафрагмой Uniforce диаметром 103 мм и магнитной системой Fluxor. Устройство разработано в первую очередь для геймеров, работает исключительно с аналоговым сигналом (цифровая обработка отсутствует): наушники обладают низким импедансом 20 Ом для гарантированной совместимости с любыми источниками и комплектуются двумя типами кабеля: обычным и с микрофоном-гарнитурой на гибкой ножке. Магнито-планарные излучатели Audeze по меньшей мере в два раза больше драйверов, устанавливаемых в большинство игровых гарнитур; отсюда лучшая отдача на басах, более насыщенная и широкая – благодаря открытой конструкции – аудиосцена и увеличенное разрешение. Высокое качество звучания позволяет использовать наушники для прослушивания музыки и работы в домашней студии. Для достижения наилучших результатов производитель рекомендует подключать LCD-GX к хорошему ЦАП/усилителю.

 

В LCD-GX очень комфортно даже при длительном их использовании благодаря большим мягким амбушюрам, заполненным пеноматериалом, а также конструкции – у них такие же корпуса из магниевого сплава, как и у старшей модели LCD-MX4. В комплект поставки входит прочный пластиковый кейс Pelican, GX-кабель с микрофоном (с 4-штырьковым штекером TRRS 6,3 мм), стандартный кабель для наушников линейки LCD без микрофона (штекер 6,3 мм), разветвитель (4-штырьковый штекер TRRS 3,5 мм — два 3-штырьковых штекера TRS 3,5 мм для раздельного подключения к микрофонному входу и выходу на наушники), стереопереходник 3,5 мм — 6,3 мм. Наушники Audeze LCD-GX изготавливаются в Калифорнии, США, ориентировочная розничная цена в России – 75000 рублей.

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