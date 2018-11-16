16.11.2018 13:40

Видимо, именно так думали дизайнеры студии, создавая виниловый проигрыватель… в форме яйца. Компания решила повторить свой успех двухлетней давности: тогда была разработана виниловая «вертушка» без опорного диска. Новую модель креативная команда из Италии вполне ожидаемо назвала OVO.

В отличие от многих других современных аудио компонентов, OVO не поддерживает беспроводное соединение. Инженеры Audio Deva уверены, что подключение «по старинке», с помощью кабелей, обеспечивает лучшее звучание. Выбор формы основания «вертушки» дизайнеры не объясняют: они «так видят». Стол сделан из жаростойкого алюминиевого сплава антикородал толщиной 10 мм и весит 3 килограмма. Опорный диск – из пластика с кристаллической структурой. Три «ножки», на которых размещается основание, уменьшают вибрацию. По умолчанию цвет основания – белый, но по желанию заказчика его можно изменить или нанести какой-нибудь рисунок.