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Audio Deva: круг – это скучно


16.11.2018 13:40

 

 

Видимо, именно так думали дизайнеры студии, создавая виниловый проигрыватель… в форме яйца. Компания решила повторить свой успех двухлетней давности: тогда была разработана виниловая «вертушка» без опорного диска. Новую модель креативная команда из Италии вполне ожидаемо назвала OVO.

 

В отличие от многих других современных аудио компонентов, OVO не поддерживает беспроводное соединение. Инженеры Audio Deva уверены, что подключение «по старинке», с помощью кабелей, обеспечивает лучшее звучание. Выбор формы основания «вертушки» дизайнеры не объясняют: они «так видят». Стол сделан из жаростойкого алюминиевого сплава антикородал толщиной 10 мм и весит 3 килограмма. Опорный диск – из пластика с кристаллической структурой. Три «ножки», на которых размещается основание, уменьшают вибрацию.  По умолчанию цвет основания – белый, но по желанию заказчика его можно изменить или нанести какой-нибудь рисунок. 

 

После тестирования устройства разработчики разместили информацию о нём на портале Kickstarter. Каждый желающий может сделать взнос и разместить заказ; ожидается, что первая партия проигрывателей будет изготовлена в марте 2019 года. Розничная цена – 899 Евро, однако те, кто поддержит производителя материально, могут рассчитывать на специальную цену, 479 Евро за устройство.

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