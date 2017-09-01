Домашняя техника Audio Excellence: премьера бренда

01.09.2017 15:34 На выставке CEDIA 2017 состоится премьера нового бренда Audio Excellence, принадлежащего компании Screen Excellence, производителю акустически прозрачных проекционных экранов. За пределами родных США продукция Audio Excellence уже известна, однако на внутреннем рынке она пока представлена не была. В ассортименте компании – несколько моделей акустических систем, сабвуферы, многоканальные усилители и DSP кроссоверы. В серии акустических систем Vertex представлены три модели громкоговорители с высоким SPL и АЧХ 100 Гц – 22 кГц. Их можно устанавливать – как на поверхности стены, так и встраивая внутрь – за акустичеси прозрачным экраном или в качестве surround-каналов. Мощность самой большой колонки, Vertex 3, составляет 500 Вт. Серия Raijuu состоит из двух компактных сабвуферов. Характеристики модели Raijuu 2: АЧХ 20 Гц – 100 Гц, 18-дюймовый драйвер, мощность 1400 Вт. Raijuu 1 меньше, он оснащён динамиком диаметром 12 дюймов. Глубина сабвуфера чуть более 10 см. Линейка усилителей представлена четырёхканальными Quattro 06 (600 Вт/канал, 8 Ом или 1200 Вт/канал, 4 Ом) и Quattro 04 (400 Вт/канал), а также 8-канальным усилителем класса D Octo 05 (500 Вт/канал, 8 Ом или 900 Вт/канал, 4 Ом). Связанные новости: Два новых бренда перешли к En-Trade Distribution - 25.08.2017 11:39 Вернуться к списку новостей