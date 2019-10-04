Аудио-надувательство

04.10.2019 08:00

Американская компания POW Audio анонсировала на своём сайте две новые модели Bluetooth-аудиосистем. От других схожих портативных устройств Una и Una X отличаются тем, что являются складными. Благодаря технологии WaveBloom колонки могут увеличиваться в объёме, наполняясь воздухом, и снова складываться, когда в них нет необходимости.

Una и Una X предназначены для использования дома или на улице; их можно взять с собой на прогулку, на пляж или в бассейн. Покупая Una (колонку меньшего размера), потребитель получает в комплекте специальное крепление, благодаря которому громкоговоритель можно подвесить к рюкзаку или дорожной сумке. Ещё один «бонус» – приспособление Lily Float; оно удерживает колонку на плаву таким образом, что её гриль всегда направлен вверх.

Una X – большего размера, но достаточно компактна для того, чтобы её можно было положить в рюкзак. Она оснащается динамиком с круговой диаграммой направленности; подзаряжается, как и «младшая» модель, через USB-C кабель, и способна проработать без подзарядки 16 часов (Una – 14 часов).

Размеры новинок: 163x173x102 мм и 203x199x102 мм соответственно. В продаже колонки появятся осенью. Их можно будет заказать на сайте компании-производителя или на Amazon.