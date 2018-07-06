06.07.2018 08:00

4 июля компания Sony провела презентацию новых моделей аудиокомпонентов серии Extra Bass. Для убедительной демонстрации возможностей водонепроницаемых беспроводных колонок была выбрана эвент-площадка с бассейном. Озвучили мероприятие с помощью целой аудио стены, собранной из мощных музыкальных систем.

В числе новинок – аудиосистемы Sony MHC-V81D и MHC-V71D, оснащённые генератором масштабного звука и излучающие его на 360 градусов благодаря фирменной технологии Live Sound. Верхняя панель устройств защищена от водяных брызг и пыленепроницаема. Управлять аудиосистемами можно с помощью жестов: движением ладони вправо или влево переключаются треки, а движением вверх и вниз – регулируется громкость. Можно использовать для управления и специальное приложение Sony Music Center, установив его на свой смартфон. Предусмотрены DJ-эффекты, сэмплер и режим караоке; есть два микрофонных входа и вход для гитары.

Компактные беспроводные колонки Sony SRS-XB41, SRS-XB31 и SRS-XB21 также поддерживают режим Live Sound, создавая трёхмерное звучание. Яркая подсветка пульсирует в такт музыке, а режим стробоскопа (кроме модели SRS-XB21) позволяет создать атмосферу настоящего танцпола. Колонки можно полностью погружать в воду или устанавливать прямо на песок: их коэффициент защиты от влаги и проникновения мелких частиц внутрь корпуса – IP67.

Функция Wireless Party Chain позволяет объединить в сеть несколько устройств, чтобы озвучить большое помещение или даже открытую площадку: возможно подключение до 50 аудиосистем MHC-V81D и MHC-V71D и до 100 беспроводных колонок.