01.02.2018 15:30

Изящные Audio Physic Classic 5 удивляют «большим» звуком. Инженерам компании удалось задать новый стандарт качества, применив оригинальные технические решения.

Оба динамика, которые используются в новой акустической системе, разработаны специально для этой модели. За глубину басов и точную передачу импульсных сигналов «отвечают» мощная магнитная система и подвес с большим смещением. Установленный на керне фазовыравнивающий вкладыш выравнивает звуковое давление в среднечастотном диапазоне. Более эффективная система отвода тепла устраняет динамическую компрессию, в результате чего параметры звучания остаются неизменными даже при долгой работе на высокой громкости.

Передний фланец высокочастотника с шёлковым куполом напоминает миниатюрный рупор; он позволил улучшить характеристики направленности звука в переходной зоне между средними и высокими частотами и обеспечить точность звуковой картины в широкой зоне прослушивания.