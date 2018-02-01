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Audio Physic Classic 5: новый уровень качества


01.02.2018 15:30

 

 

Изящные Audio Physic Classic 5 удивляют «большим» звуком. Инженерам компании удалось задать новый стандарт качества, применив оригинальные технические решения. 

 

Оба динамика, которые используются в новой акустической системе, разработаны специально для этой модели. За глубину басов и точную передачу импульсных сигналов «отвечают» мощная магнитная система и подвес с большим смещением. Установленный на керне фазовыравнивающий вкладыш выравнивает звуковое давление в  среднечастотном диапазоне. Более эффективная система отвода тепла устраняет динамическую компрессию, в результате чего параметры звучания остаются неизменными даже при долгой работе на высокой громкости.

 

Передний фланец высокочастотника с шёлковым куполом напоминает миниатюрный рупор; он позволил улучшить характеристики направленности звука в переходной зоне между средними и высокими частотами и обеспечить точность звуковой картины в широкой зоне прослушивания.

 

Разделительные фильтры выполнены не на печатной плате, а навесным монтажом с применением высококачественных компонентов, в частности, пленочных конденсаторов. Основанием для корпуса Classic 5 служит опорная плита солидных размеров; имеющиеся в ней резьбовые отверстия М8 предназначены для опорных шипов, входящих в комплект поставки, которые можно заменить на специализированные опоры Audio Physic VCF II M8 (приобретаются отдельно). 

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