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Audio Physic: новые акустические системы Avantera III


22.09.2017 13:58

 

 

Avantera III – новое поколение акустических систем Audio Physic серии Reference и первый громкоговоритель этой торговой марки, в котором используется высокочастотный динамик HHCT III (ранее такие динамики устанавливались только в модели Cardeas LJE) и среднечастотный динамик HHCM III (ранее только в Codex). 

 

Avantera III – это акустическая система 3,5-полосной конструкции с семью динамическими головками, конусным твитером диаметром 1,75 дюйма, двумя СЧ/НЧ-динамиками диаметром 5,9 дюйма и четырьмя 7-дюймовыми НЧ-динамиками. Корпус колонки укреплён сверхжёстким вспененным керамическим материалом, подавляющим вибрации и обеспечивающим более точный и управляемый бас.

 

При воспроизведении средних частот особое внимание уделено минимизации вторичного излучения звуковых волн поверхностями корпуса и через диффузор СЧ-динамика, которое на слух воспринимается как искажение тембра или окраска. Для устранения этого эффекта конструкторы Audio Physic использовали вибропоглощающие панели, специально разработанные для Avantera III. Их жёсткость подобрана так, чтобы в сочетании с материалом корпуса панели образовывали ступенчатую структуру, которая препятствует отражению звуковых колебаний от поверхности корпуса и снижает влияние вторичных звуковых волн внутри колонки. Результат – более высокое разрешение, улучшенные стереопанорама и общая цельность звучания. 

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