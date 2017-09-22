Audio Physic: новые акустические системы Avantera III

22.09.2017 13:58 Avantera III – новое поколение акустических систем Audio Physic серии Reference и первый громкоговоритель этой торговой марки, в котором используется высокочастотный динамик HHCT III (ранее такие динамики устанавливались только в модели Cardeas LJE) и среднечастотный динамик HHCM III (ранее только в Codex). Avantera III – это акустическая система 3,5-полосной конструкции с семью динамическими головками, конусным твитером диаметром 1,75 дюйма, двумя СЧ/НЧ-динамиками диаметром 5,9 дюйма и четырьмя 7-дюймовыми НЧ-динамиками. Корпус колонки укреплён сверхжёстким вспененным керамическим материалом, подавляющим вибрации и обеспечивающим более точный и управляемый бас. При воспроизведении средних частот особое внимание уделено минимизации вторичного излучения звуковых волн поверхностями корпуса и через диффузор СЧ-динамика, которое на слух воспринимается как искажение тембра или окраска. Для устранения этого эффекта конструкторы Audio Physic использовали вибропоглощающие панели, специально разработанные для Avantera III. Их жёсткость подобрана так, чтобы в сочетании с материалом корпуса панели образовывали ступенчатую структуру, которая препятствует отражению звуковых колебаний от поверхности корпуса и снижает влияние вторичных звуковых волн внутри колонки. Результат – более высокое разрешение, улучшенные стереопанорама и общая цельность звучания. Связанные новости: Акустические системы Audio Physic Tempo Plus - 15.09.2017 11:02 Комплект опор Audio Physic VCF V MAGNETIC Sound Optimizer - 02.11.2015 10:00 Юбилейные АС компании Audio Physic - 06.10.2015 17:00 Вернуться к списку новостей