Аудио плеер за четверть миллиона

10.10.2019 12:47

У компании Astell&Kern появился новый флагман в серии устройств A&ultima. Плеер SP2000 – первый и пока единственный плеер этой торговой марки, способный работать с сигналами PCM 32 бит/768 кГц и нативным DSD512.



Ещё одна особенность новинки: SP2000 – первый плеер Astell&Kern, в котором используются отдельные независимые аудиоканалы для балансного и небалансного выхода. Благодаря этому расширяются возможности использования запаса мощности (6Vrms для балансного выхода и 3Vrms для небалансного). За обработку сигнала отвечают чипы ЦАПа AK4499EQ от Asahi Kasei с технологией Current Output Architecture.



Плеер оснащается восьмиядерным процессором, объём встроенной памяти – 512 ГБ; её можно увеличить с помощью карты MicroSD. SP2000 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4/5 ГГц); улучшенная трёхмерная конструкция антенны позволила увеличить скорость и бесперебойность передачи данных при потоковом воспроизведении аудио. Корпус устройства выполнен из меди и нержавеющей стали. Рекомендованная розничная цена новинки в российских магазинах составляет 249990 рублей.