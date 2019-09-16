Аудио-сервер Aurender W20SE

16.09.2019 14:15

На российский рынок вышла флагманская модель аудио-сервера/проигрывателя Aurender W20SE. Устройство является улучшенной версией флагманской модели W20 и объединяет в себе функции хранения и воспроизведения аудиофайлов, выступая в роли NAS и цифрового транспорта.

W20SE оснащён SSD-накопителем ёмкостью 4 Тб. Ещё один накопитель (1 Тб) используется для кэширования данных при воспроизведении аудио с высоким разрешением, что особенно актуально для потоковых сервисов. Для защиты от электромагнитных помех и лучшей виброразвязки оба SSD-накопителя помещены в отдельные закрытые отсеки корпуса. W20SE работает в паре с внешним ЦАП. Предусмотрены несколько вариантов подключения: USB, коаксиальный, оптический и двойной AES/EBU, позволяющий передавать раздельно цифровой поток левого и правого канала, удваивая тем самым пропускную способность интерфейса. Все интерфейсы SPDIF могут работать с внешним тактовым генератором. Поддержка режимов Master clock 10 МГц, 12,8 МГц и Word clock 44,1 кГц и 48 кГц с кратностью от 1 до 512 обеспечивает совместимость с большинством генераторов, представленных на рынке.

W20SE имеет «на борту» MQA Core Decoder с возможностью первичной распаковки и воспроизведения файлов MQA с частотой до 88,2 кГц или 96 кГц. Фирменное приложение Aurender Conductor позволяет воспроизводить как собственную музыкальную коллекцию, хранящуюся на встроенном накопителе, так и файлы с USB-носителей, компьютеров и других серверов. Кроме того, в интерфейс интегрирована поддержка двух потоковых сервисов с музыкой Hi-Res-качества: Tidal и Qobuz. Ориентировочная розничная цена новинки в российских Hi-Fi салонах – 1800000 рублей.