11.07.2019 12:40

Компания Audio-Technica, первой продукцией которой были стереозвукосниматели (их выпуск начался в 1962 году), продолжает развивать и модернизировать свой ассортимент. В июле в продаже появятся две новинки, проигрыватели виниловых дисков AT-LP60XUSB и AT-LP60XBT.



Обе модели представляют собой обновлённые версии проигрывателя AT-LP60. Проигрыватели полностью автоматические, с улучшенной конструкцией тонарма, хедшелла и адаптера переменного тока. Инженерам Audio-Technica удалось снизить уровень шума и добиться более точного следования иглы по пластине.

Проигрыватель AT-LP60XUSB имеет АЦП с выходом USB для подключения к компьютеру: это даёт возможность перенести имеющуюся виниловую коллекцию в цифровой формат. Устройство также оснащается двумя разъёмами RCA для классического проводного подключения (кабель входит в комплект поставки) и встроенным фонокорректором.

Отличительная особенность AT-LP60XBT – наличие Bluetooth версии 5.0 и поддержка кодека Qualcomm aptX. Благодаря этому проигрыватель можно слушать через беспроводные наушники, колонки и другие Bluetooth-устройства без потери качества звучания. AT-LP60XBT поддерживает и стандартное подключение с использованием кабелей.