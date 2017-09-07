Домашняя техника AudioControl: многоканальный предусилитель/процессор Maestro M5

07.09.2017 20:06 Компания AudioControl (США) представила Maestro M5 – 4K Ultra HD предусилитель/процессор 7.1.4 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X и технологией акустической коррекции помещения Dirac Live. Процессор предназначен для работы в составе систем домашних кинотеатров премиум-класса и требует профессиональной установки и настройки. Компания-производитель рекомендует использовать его вместе с кинотеатральными многоканальными усилителями Savoy G3 и Pantages G3. Maestro M5 оснащён двойными балансными XLR входами и балансными XLR выходами для всех каналов, в том числе высотных, а также небалансными RCA выходами. Имеются входы для семи HDMI-источников, а также двойные ARC-совместимые HDMI выходы. На задней панели расположен USB вход для подключения внешнего источника и обновления прошивки. В комплект поставки входит программируемый пульт дистанционного управления. Процессор совместим с большинством систем автоматизации; возможно управление по Ethernet и RS232. Поставки нового процессора начнутся в сентябре. Связанные новости: AudioControl: 40 лет на рынке - 23.06.2017 12:08 Вернуться к списку новостей