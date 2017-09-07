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AudioControl: многоканальный предусилитель/процессор Maestro M5


07.09.2017 20:06

 

 

Компания AudioControl (США) представила Maestro M5 – 4K Ultra HD предусилитель/процессор 7.1.4 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X и технологией акустической коррекции помещения Dirac Live. 

 

Процессор предназначен для работы в составе систем домашних кинотеатров премиум-класса и требует профессиональной установки и настройки. Компания-производитель рекомендует использовать его вместе с кинотеатральными многоканальными усилителями Savoy G3 и Pantages G3.

 

Maestro M5 оснащён двойными балансными XLR входами и балансными XLR выходами для всех каналов, в том числе высотных, а также небалансными RCA выходами. Имеются входы для семи HDMI-источников, а также двойные ARC-совместимые HDMI выходы. На задней панели расположен USB вход для подключения внешнего источника  и обновления прошивки.

 

В комплект поставки входит программируемый пульт дистанционного управления. Процессор совместим с большинством систем автоматизации; возможно управление по Ethernet и RS232. Поставки нового процессора начнутся в сентябре. 

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