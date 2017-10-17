Домашняя техника AudioControl: «неглубокий» M4840 и недорогой Maestro M5

17.10.2017 14:00 Компания AudioControl заявила о выпуске первого в инсталляционной отрасли рэкового усилителя с небольшой глубиной установки – на 30% меньше стандартных полноразмерных моделей, – а также процессора с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. Многозонный усилитель Director M4840 был впервые показан на выставке CEDIA 2017. Его глубина всего 30 см, что позволяет использовать устройство в тех нередких случаях, когда пространство для установки электронных компонентов ограничено. Мощность усилителя - 100 Вт на канал (8 Ом) / 200 Вт на канал (4 Ом). Его можно использовать как отдельный матричный усилитель (8х10 стерео) или в составе единой системы автоматизации, построенной на базе оборудования Crestron, RTI и пр. Цвет корпуса – серебристый (шлифованный алюминий) или чёрный (Black Espresso). Процессор окружающего звучания Maestro M5 поддерживает «иммерсивные» аудио форматы Dolby Atmos и DTS:X. На задней панели имеются входы для подключения семи HDMI-источников и два ARC-совместимых HDMI-выхода, балансные XLR-входы и выходы на всех каналы и небалансные RCA-выходы, также на все каналы. USB-вход предназначен для подключения внешнего источника или обновления прошивки. Из других характеристик аппарата стоит отметить поддержку HD 4K и HDR и систему акустической коррекции Dirac Live, возможность дистанционного управления по Ethernet, RS232 и совместимость с большинством систем автоматизации (имеется соответствующий софт). Цвет корпуса – чёрный (Espresso Black). Рекомендованная розничная цена в США – 5900 долларов. Связанные новости: AudioControl: многоканальный предусилитель/процессор Maestro M5 - 07.09.2017 20:06 AudioControl: 40 лет на рынке - 23.06.2017 12:08 Вернуться к списку новостей