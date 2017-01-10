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Аудиофильский CD-проигрыватель Bryston BCD-3


10.01.2017 12:00

 

 

Канадская компания Bryston представила CD-проигрыватель BCD-3. Цифро-аналоговый преобразователь в новом транспорте построен на тех же двух чипах AKM 4490 (384 кГц/32 бит), что и ЦАП Bryston BDA-3. Модель BCD-3 обладает полностью дискретным аналоговым выходным каскадом класса А, также устройство оснащено независимыми цифровым и аналоговым источниками питания. Производитель позиционирует BCD-3 как устройство аудиофильского класса, и обещает абсолютную чистоту звучания с максимальной детализацией.

На задней панели новинки есть как балансные XLR-выходы, так и небалансные RCA.  Стоит отметить, что есть и цифровые выходы S/PDIF и AES/EBU. Для управления плеером имеются разъемы USB, Ethernet, RS232 и триггерный вход. Модель BCD-3 можно обновлять по Ethernet.

Что касается дизайна, то производитель решил не отходить от традиционного, фирменного внешнего вида. Новинка будет гармонично смотреться с другими компонентами Bryston. Передняя панель устройства доступна в черном или серебристом алюминии. В США рекомендованная цена на Bryston BCD-3 составляет 3'495$.

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