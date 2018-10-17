Домашняя техника Аудиофорум 2018: о профессиональном аудио и масштабных инсталляциях

17.10.2018 14:00 24 октября в Москве откроется международная выставка профессиональных аудио-видео решений и системной интеграции Integrated Systems Russia 2018. Она может особенно заинтересовать тех, кто по роду своей деятельности связан с профессиональным звуком и инсталляциями аудио-видео оборудования на крупных объектах. В первый день выставки состоится Аудиофорум, на котором соберутся ведущие мировые поставщики оборудования и крупные российские заказчики. На повестке дня: варианты решения сложных задач при построении конференц-систем; особенности управления «живыми» концертами; опыт оснащения спортивных объектов в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 ни возможности его применения на других объектах и многое другое. Посвящённая этим вопросам первая сессия Аудиофорума стартует в 11:00. В перерыве организаторы разыграют среди гостей билеты в Московский Театр Мюзикла на премьерные показы «Преступления и наказания» и бесплатную поездку на выставку Integrated Systems Europe 2019. Рабочие заседания продолжатся панельной дискуссией «Иммерсивный звук – революция в аудиоиндустрии». Участники Форума обсудят будущее мирового аудио сообщества; попытаются разобраться, чем отличаются понятия «объектное аудио», «360-градусный звук», «пространственный звук», «3D-аудио», «звук с погружением»; поспорят, готов ли российский рынок к иммерсивному аудио. По окончании мероприятия гостей ждёт тематический тур по выставочной экспозиции «Профессиональное аудио», где свои разработки представят компании Meyer Sound, Hi-Tech Media, SHURE, Sonoruss, Solid State Logic, MixArt Distribution, Sonance, Dealer Center, АВ-Центр, Xavtel, Asia Music, Sennheiser Audio, Restmoment, Digital Fruits. Подробная информация и регистрация для посещения Аудиофорума размещена на сайте выставки ISR 2018. Связанные новости: Аудиофорум на выставке ISE 2018 - 03.10.2018 12:25 Вернуться к списку новостей