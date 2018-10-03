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Аудиофорум на выставке ISE 2018


03.10.2018 12:25

 

 

24 октября в рамках выставки Integrated Systems Russia во второй раз пройдёт Аудиофорум. Мероприятие, интересное всем профессионалам аудиосообщества, будет в том числе посвящено «живым» мероприятиям и особенностям их озвучания.

 

В программе Форума следующие вопросы: Как облегчить управление сложными живыми концертами? К чему идет мировое звуковое сообщество и в чем особенность российского звукового рынка? Действительно ли иммерсивный звук – это новое третье измерение звука? Как работать со звуковым контентом в пространстве шоу индустрии, театра и крупных спортивных событий (на примере Чемпиона мира по футболу 2018)?  На Аудиофоруме выступят ведущие российские звукорежиссеры, технические директора крупных концертных и шоу площадок, а также крупнейшие поставщики оборудования и представители профильных компаний-производителей: Meyer Sound, Shure, L’Acoustics, Sennheiser, Digis, АВ-Центр, Шоу-Консалтинг, Mixart, Asia Music, Московский театр Мюзикла, Mercury Space и др.

 

Принять участие в работе Аудиофорума может любой желающий. Необходима предварительная регистрация на официальном сайте выставки.

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