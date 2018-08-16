16.08.2018 13:15

Компания Sony представила две новинки – портативный аудиоплеер DMP-Z1 и High-End наушники IER-Z1R. В продаже они появятся в ноябре, и только в Юго-Восточной Азии. Объявленная розничная цена – 61880 и 13990 гонконгских долларов соответственно, что эквивалентно 650 тысячам рублей...

Выпустив DMP-Z1, Sony побила собственный рекорд, который держался с 2016 года – именно тогда появился плеер Walkman NW-WM1Z стоимостью 3300 Евро, что по нынешнему курсу составляет около 250 тысяч рублей.

DMP-Z1 оснащён сенсорным дисплеем с диагональю 3,1 дюйма. Верхняя панель устройства, на которой располагается дисплей, отполирована до зеркального блеска, а на передней панели конструкторы разместили большой регулятор громкости, покрытый позолотой. Новинка поддерживает все современные аудио форматы, включая DSD (11,2 МГц). Питается устройство от сети или аккумулятора, заряда которого хватает на 9-10 часов работы. Объём памяти составляет 256 Гб, для его расширения предусмотрены два слота для микроSD карт. Имеется также встроенный Bluetooth-ресивер (aptX HD) и разъём USB Type-C для подключения к ПК.

Из дополнительных «фишек» – функция Vinyl Processor; как утверждают разработчики, она позволяет «воспроизвести уникальные акустические эффекты, возникающие при проигрывании виниловых дисков – резонанс тонарма, характерные шум и потрескивание» и др.