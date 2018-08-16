ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Аудиоплеер за полмиллиона


16.08.2018 13:15

 

 

Компания Sony представила две новинки – портативный аудиоплеер DMP-Z1 и High-End наушники IER-Z1R. В продаже они появятся в ноябре, и только в Юго-Восточной Азии. Объявленная розничная цена – 61880 и 13990 гонконгских долларов соответственно, что эквивалентно 650 тысячам рублей...

 

Выпустив DMP-Z1, Sony побила собственный рекорд, который держался с 2016 года – именно тогда появился плеер Walkman NW-WM1Z стоимостью 3300 Евро, что по нынешнему курсу составляет около 250 тысяч рублей. 

 

DMP-Z1 оснащён сенсорным дисплеем с диагональю 3,1 дюйма. Верхняя панель устройства, на которой располагается дисплей, отполирована до зеркального блеска, а на передней панели конструкторы разместили большой регулятор громкости, покрытый позолотой. Новинка поддерживает все современные аудио форматы, включая DSD (11,2 МГц). Питается устройство от сети или аккумулятора, заряда которого хватает на 9-10 часов работы. Объём памяти составляет 256 Гб, для его расширения предусмотрены два слота для микроSD карт. Имеется также встроенный Bluetooth-ресивер (aptX HD) и разъём USB Type-C для подключения к ПК.

 

Из дополнительных «фишек» – функция Vinyl Processor; как утверждают разработчики, она позволяет «воспроизвести уникальные акустические эффекты, возникающие при проигрывании виниловых дисков – резонанс тонарма, характерные шум и потрескивание» и др.

 

Что касается внутриканальных наушников IER-Z1R, в них использована гибридная система из двух динамических драйверов, 5- и 12-дюймового, и одного арматурного. Корпуса сделаны из циркониевого сплава и декорированы жемчужным зернением.

Связанные новости:
 4K Ultra HD Blu-ray плеер от Sony - 14.08.2018 12:05
 Новые модели телевизоров Sony MASTER Series - 03.08.2018 10:00
 Sony: качество 4K на любой поверхности - 26.07.2018 14:00
 Аудио новинки Sony Extra Bass - 06.07.2018 08:00
 Портативный проектор Sony MP-CD1  - 21.06.2018 08:00
 Саундбары Sony c поддержкой Dolby Atmos - 15.06.2018 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007