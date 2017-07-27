ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Hi-Fi & High End Show 2017

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по...

Премия TOP HIGH END

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА»...

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Аудиосистема Sony MHC-V50D для вечеринок


27.07.2017 12:00

 

 

Моноблочная многофункциональная стереосистема MHC-V50D гарантирует атмосферу настоящего ночного клуба в любом помещении. Использование технологии Smart High Power и динамиков Mica Cone обеспечивает мощные басы, а получить ещё более яркие впечатления позволяют световые и DJ-эффекты, караоке и функция Motion Control.

 

Управление цветной подсветкой динамиков и световыми эффектами осуществляется через приложение Fiestable: оно синхронизирует эффекты с ритмом музыки. Для управления воспроизведением, DJ-эффектами, сэмплером и освещением с помощью движения руки используется функция Motion Control. Изменять настройки, регулировать звук и подсветку, запускать файлы с подключенного к системе USB-устройства можно с помощью мобильного приложения Sony Music Center.

 

Система оснащена двумя микрофонными входами для караоке, а также входом для подключения гитары. Благодаря компактности корпуса и удобным ручкам систему можно легко перемещать с одного места на другое. MHC-V50D можно подключить к телевизору или - с помощью технологии Bluetooth или NFC - к любому мобильному устройству или планшету.

Связанные новости:
 Sony STR-DN1080: новый DTS:X совместимый AV-ресивер  - 26.07.2017 10:00
 Sony: видео Facebook на телевизорах BRAVIA - 12.07.2017 13:55
 В гости к Sony: самые яркие музыкальные фестивали лета  - 10.07.2017 12:06
 Sony представляет новые широкоугольные объективы - 27.05.2017 13:30
 Sony Walkman: водонепроницаемые плееры WS620 с поддержкой Bluetooth - 20.05.2017 11:00
 Наушники Sony EXTRA BASS: музыка по твоим правилам - 12.04.2017 11:52
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007