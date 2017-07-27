27.07.2017 12:00

Моноблочная многофункциональная стереосистема MHC-V50D гарантирует атмосферу настоящего ночного клуба в любом помещении. Использование технологии Smart High Power и динамиков Mica Cone обеспечивает мощные басы, а получить ещё более яркие впечатления позволяют световые и DJ-эффекты, караоке и функция Motion Control.

Управление цветной подсветкой динамиков и световыми эффектами осуществляется через приложение Fiestable: оно синхронизирует эффекты с ритмом музыки. Для управления воспроизведением, DJ-эффектами, сэмплером и освещением с помощью движения руки используется функция Motion Control. Изменять настройки, регулировать звук и подсветку, запускать файлы с подключенного к системе USB-устройства можно с помощью мобильного приложения Sony Music Center.