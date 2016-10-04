04.10.2016 17:00

Аудиосистема GTK-XB5 компании Sony отлично подойдет для организации небольшой домашней вечеринки и способна обеспечить насыщенный и мощный звук.



Новую модель GTK-XB5, которая дополнила линейку EXTRA BASS, можно назвать младшим братом популярной аудиосистемы GTK-XB7. XB5 – компактная моноблочная конструкция на 20 % меньше и легче предшественников, благодаря чему ее легко переносить и настраивать стереозвук как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При этом она может похвастаться такими важными возможностями, как высокое звуковое давление и световые эффекты.



Как бы громко ни звучал трек, система всегда обеспечит высокое качество звука. Технология DSEE (технология цифрового улучшения качества звучания) от Sony восстанавливает качество сжатых файлов. За глубокие впечатляющие басы в аудиосистеме XB5 отвечает технология EXTRA BASS от Sony.



Оттенки подсветки меняются и синхронизируются с ритмом музыки. Добавьте к этому стробоскопы, и вы получите атмосферу искрящейся огнями вечеринки. Варианты расцветки корпуса предыдущей модели (GTK-XB7) – черный, красный и синий – в модели GTK-XB5 дополнены новым зеленым цветом. Теперь каждый может выбрать цвет по душе.



С помощью приложения SongPal можно настроить световые или звуковые эффекты прямо со смартфона через Bluetooth и технологии NFC, эта же технология позволяет и передавать на систему композиции. Благодаря функции Speaker Pairing можно подсоединить вторую ХВ5 при помощи функции Speaker Add, и получить настоящий стереозвук.