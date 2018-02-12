Датская компания Audiovector представила новую модель громкоговорителей в низкобюджетной серии QR. Компактные напольники QR3 подходят как для стереосистемы, так и для использования в качестве фронтальных каналов домашнего кинотеатра, «построенного» на моделях линейки QR.

2,5-полосная компоновка колонки с двумя СЧ/НЧ-динамиками обеспечивает мощное звучание. Динамики оснащены трёхслойным сэндвич-диффузором – здесь и алюминий, применяемый в аэрокосмической отрасли, и мягкие демпфирующие материалы, устраняющие лишние призвуки и резонансы. QR3 уверенно работают на большой громкости благодаря басовым драйверам с мощным сдвоенным магнитом. «Ответственность» за высокие частоты конструкторы Audiovector возложили на АМТ-твиттер, являющийся, по сути, доработанной версией ленточного излучателя Хейла. Его корпус сделан из цельного куска аэрокосмического алюминия, прошедшего стеклоструйную обработку и анодированного. Позолоченная рассеивающая сетка S-Stop фильтра прикрывает ленточную мембрану твиттера. Частотный диапазон системы – 30Гц - 45кГц; чувствительность – 90 дБ, максимальная мощность 200 Вт.