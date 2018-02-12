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Audiovector QR3: компактный, современный, недорогой


12.02.2018 11:45

 

 

Датская компания Audiovector представила новую модель громкоговорителей в низкобюджетной серии QR. Компактные напольники QR3 подходят как для стереосистемы, так и для использования в качестве фронтальных каналов домашнего кинотеатра, «построенного» на моделях линейки QR.  

 

2,5-полосная компоновка колонки с двумя СЧ/НЧ-динамиками обеспечивает мощное звучание. Динамики оснащены трёхслойным сэндвич-диффузором – здесь и алюминий, применяемый в аэрокосмической отрасли, и мягкие демпфирующие материалы, устраняющие лишние призвуки и резонансы. QR3 уверенно работают на большой громкости благодаря басовым драйверам с мощным сдвоенным магнитом. «Ответственность» за высокие частоты конструкторы Audiovector возложили на АМТ-твиттер, являющийся, по сути, доработанной версией ленточного излучателя Хейла. Его корпус сделан из цельного куска аэрокосмического алюминия, прошедшего стеклоструйную обработку и анодированного. Позолоченная рассеивающая сетка S-Stop фильтра прикрывает ленточную мембрану твиттера. Частотный диапазон системы – 30Гц - 45кГц;  чувствительность – 90 дБ, максимальная мощность 200 Вт. 

 

Корпус QR 3 отличается высоким качеством отделки. Вариантов расцветки – три: чёрный лак (Black Piano), орех (Dark Walnut), белый (White Silk). Габариты новинки – 190 x 942 x 232 мм.

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