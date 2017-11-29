Аукцион коллекционного винила Vinyl Bazar
30 ноября в московском салоне «Нота плюс» состоится четвёртый очный аукцион, организованный аукционным домом Vinyl Bazar. Торги пройдут под девизом «Очень редкое и коллекционное».
Вниманию участников будут представлены настоящие раритеты – виниловые пластинки, изданные в 1960-70 годах. Предварительный просмотр уже открыт; лично ознакомиться с лотами можно сегодня до 19:00 и завтра с 11:00. Полный каталог размещён на сайте аукционного дома, там же можно зарегистрироваться в качестве участника; в 17:00 30 ноября начнётся регистрация непосредственно в салоне.
После аукциона у его участников и гостей будет возможность пообщаться и послушать музыку, а также задать специалистам вопросы, касающиеся как коллекционного винила, так и аудио вообще. Адрес салона «Нота плюс»: Казанский переулок, дом 2-4.
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