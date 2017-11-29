Вниманию участников будут представлены настоящие раритеты – виниловые пластинки, изданные в 1960-70 годах. Предварительный просмотр уже открыт; лично ознакомиться с лотами можно сегодня до 19:00 и завтра с 11:00. Полный каталог размещён на сайте аукционного дома, там же можно зарегистрироваться в качестве участника; в 17:00 30 ноября начнётся регистрация непосредственно в салоне.