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Аукцион коллекционного винила Vinyl Bazar


29.11.2017 13:20

 

 

30 ноября в московском салоне «Нота плюс» состоится четвёртый очный аукцион, организованный аукционным домом Vinyl Bazar. Торги пройдут под девизом «Очень редкое и коллекционное».

 

Вниманию участников будут представлены настоящие раритеты – виниловые пластинки, изданные в 1960-70 годах. Предварительный просмотр уже открыт; лично ознакомиться с лотами можно сегодня до 19:00 и завтра с 11:00. Полный каталог размещён на сайте аукционного дома, там же можно зарегистрироваться в качестве участника; в 17:00 30 ноября начнётся регистрация непосредственно в салоне.

 

После аукциона у его участников и гостей будет возможность пообщаться и послушать музыку, а также задать специалистам вопросы,  касающиеся как коллекционного винила, так и аудио вообще. Адрес салона «Нота плюс»: Казанский переулок, дом 2-4.

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