Аукцион в «Ноте Плюс»
4 октября 2018 года в салоне «Нота Плюс» состоятся «живые» торги Аукционного дома Vinyl Bazar. Мероприятие пройдёт под девизом «Очень редкое и коллекционное». Участники аукциона смогут приобрести самые редкие виниловые пластинки, фотографии, на которых запечатлены известные музыканты, а также автографы российских и зарубежных «звезд».
На торги выставлены 70 уникальных лотов. В их числе – виниловый диск с записями Джорджа Харрисона (George Harrison) с автографом исполнителя. Подлинность автографа подтверждена экспертом международного уровня Роджером Эпперсоном (Roger Epperson).
В аукционных торгах – как в очной сессии, так и онлайн – может принять участие любой желающий. Ставки принимаются на портале bidspirit, по телефону и непосредственно в зале торгов. На сайте Аукционного дома Vinyl Bazar размещена подробная информация о лотах, выставленных на торги. Аукцион начнется 4 октября в 19:00.
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