02.10.2018 12:30

4 октября 2018 года в салоне «Нота Плюс» состоятся «живые» торги Аукционного дома Vinyl Bazar. Мероприятие пройдёт под девизом «Очень редкое и коллекционное». Участники аукциона смогут приобрести самые редкие виниловые пластинки, фотографии, на которых запечатлены известные музыканты, а также автографы российских и зарубежных «звезд».

На торги выставлены 70 уникальных лотов. В их числе – виниловый диск с записями Джорджа Харрисона (George Harrison) с автографом исполнителя. Подлинность автографа подтверждена экспертом международного уровня Роджером Эпперсоном (Roger Epperson).