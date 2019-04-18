Домашняя техника AURALiC едет в Россию

18.04.2019 18:00 Т-Арт стал дистрибьютором сетевого аудиооборудования AURALiC. Бренд «родом» из КНР создан в 2009 году; под маркой AURALiC выпускается аппаратура High End класса, надёжная и простая в эксплуатации. Основали компанию инженер-электронщик Сюаньтень Ван (Xuanqian Wang) – он имеет второе высшее образование по специальности «звукорежиссура» и опыт разработки цифрового электронного оборудования – и социолог Юань Ван (Yuan Wang), который взял на себя управленческие функции. Главной задачей компании является высокое качество воспроизведения музыки. Однако разработчики AURALiC уделяют внимание не только эффективности своей продукции, достигаемой благодаря использованию самых передовых технологий, но и её внешнему виду и удобству для потребителей. Аудиоаппаратура AURALiC с лёгкостью интегрируется в современное жилище и не требует специальных знаний для настройки и эксплуатации. Старт продаж аудио компонентов AURALiC в России ожидается в начале лета 2019 года. Связанные новости: Портативные аудиосистемы Rolsen RBM - 12.11.2015 17:00 Экспозиция SMART INSTALL - 09.03.2015 10:00 Вернуться к списку новостей