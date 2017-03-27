AV-ресивер NAD T 758 V3

27.03.2017 14:35 Новый многоканальный ресивер NAD T 758 V3 – обновлённая версия модели T 758, представляя которую NAD продолжает уверенно следовать своей философии. «Во главу угла» конструкторы компании ставят качество звучания, в то время как многие конкурирующие компании стараются «напичкать» свою продукцию самыми современными технологиями, зачастую получая не самый эффективный результат. Новинка от NAD создана по принципу модульного дизайна. Для того, чтобы модель оставалась технологически актуальной долгое время, все цифровые аудио и видео микросхемы размещены на взаимозаменяемых модулях. За такую конструкцию модель была удостоена престижной награды reddot Design Award. Декодирование аудио форматов, включая Dolby Atmos и DTS Master Audio, осуществляет высокоскоростной мульти-ядерный процессор последнего поколения. Стерео контент конвертируется в многоканальный благодаря фирменной технологии EARS. Ресивер обеспечивает передачу Ultra HD видео с разрешением до 3840x2160 пикселей (60 кадров в секунду) с цветовой палитрой 4:4:4 и расширенным динамическим диапазоном. Подключение аналоговых видеоисточников осуществляется по HDMI. Ресивер оснащён системой акустической коррекции помещения Dirac Live, а также фирменной технологией NAD SpeakerIQ для оптимизации расположения акустических систем и автоматической настройки. Беспроводная технология передачи потокового аудио BluOS позволяет скачивать аудиоконтент без потери качества и управлять домашними аудиосистемами с планшетов или смартфонов, через мобильное приложение BluOS Controller, а также подключать к T 758 V3 музыкальные плееры или беспроводные акустические системы, совместимые с BluOS. Связанные новости: NAD CI 580: многоканальный мультимедиа проигрыватель - 20.02.2017 12:02 Инсталляционное оборудование NAD - 03.10.2016 10:00 BlueOs для продуктов NAD поддерживает формат MQA - 23.07.2016 12:00 Вернуться к списку новостей