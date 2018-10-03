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AV-ресиверы Denon c поддержкой Apple AirPlay 2


03.10.2018 15:50

 

 

Denon выпустил два новых AV-ресивера с поддержкой Apple AirPlay 2 и голосовым управлением Amazon Alexa.

 

AVR-X4500H – новейший 9.2-канальный AV-ресивер, в котором применена технология многоканальной обработки звука Advanced AL32. Мощность ресивера: 200 Вт на канал. Устройство поддерживает форматы объёмного звучания Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D, а также новейший формат DTS Virtual:X, и полностью совместим с технологиями 4К, Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log-Gamma) и eARC (enhanced Audio Return Channel) для подключения SmartTV. 

 

У новинки восемь входов HDMI, в том числе один на передней панели, что позволяет подключить к ресиверу одновременно до 8 устройств. Встроенная технология HEOS обеспечивает доступ к интернет-радио и музыкальным сервисам Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music и др. 

 

AVR-X3500H имеет тот же функционал, но для семи каналов. Новые цифро-аналоговые преобразователи AK4458 от Asahi Kasei позволяют воспроизводить музыку не только в WAV, FLAC и ALAC, но и в форматах высокого разрешения DSD 2,8 и 5,6 МГц.

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