03.10.2018 15:50

Denon выпустил два новых AV-ресивера с поддержкой Apple AirPlay 2 и голосовым управлением Amazon Alexa.

AVR-X4500H – новейший 9.2-канальный AV-ресивер, в котором применена технология многоканальной обработки звука Advanced AL32. Мощность ресивера: 200 Вт на канал. Устройство поддерживает форматы объёмного звучания Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D, а также новейший формат DTS Virtual:X, и полностью совместим с технологиями 4К, Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log-Gamma) и eARC (enhanced Audio Return Channel) для подключения SmartTV.

У новинки восемь входов HDMI, в том числе один на передней панели, что позволяет подключить к ресиверу одновременно до 8 устройств. Встроенная технология HEOS обеспечивает доступ к интернет-радио и музыкальным сервисам Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music и др.