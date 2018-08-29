29.08.2018 13:50

В новой серии аудио-видео мебели от бренда BDI, Octave – две модели, 8377GFL и 8379GFL. Новинки предназначены для установки внутри тумбы акустических систем.

Удлинённая Octave 8379GFL позволяет разместить в центральном отсеке саундбар шириной до 96 см. Все три отсека меньшей по размерам модели Octave 8377GFL равной ширины; сверху на тумбу можно установить большой плоскопанельный телевизор с диагональю до 85 дюймов.

Передние дверцы отсеков сделаны из перфорированной стали. Они не препятствуют распространению звуковых волн и пропускают сигналы пультов дистанционного управления. Поскольку обе модели спроектированы специально для размещения аудио-видео компонентов, конструкторами предусмотрены фирменная система укладки кабелей и сквозная вентиляция. Для быстрого доступа к соединительным разъёмам имеются скрытые колесики и съёмные задние панели.