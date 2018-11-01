ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

AVREPORT.RU – официальный медиа-партнёр ISE 2018


01.11.2018 07:00

 

 

AVREPORT.RU стал официальным медиа-партнёром выставки Integrated Systems Europe, которая пройдёт с 5 по 8 февраля 2019 в Амстердаме. Наш онлайн-журнал – единственное русскоязычное издание, посвящённое аудио и видео технике для домашнего использования, которое получило такой статус. 

 

Как обычно, мы будем готовить репортаж о крупнейшей европейской выставке аудио-видео оборудования и интеграционных систем, а также снимем серию видеообзоров о самых интересных новинках, представленных на стендах участников.

 

Электронный журнал AVREPORT.RU ежедневно публикует отраслевые новости и информационные статьи, проводит собственные независимые тесты аппаратуры, рассказывает читателям о тематических выставках, производителях оборудования и пр. Материалы, публикуемые на сайте AVREPORT.RU, интересны и полезны как профессионалам, работающим в аудио-видео бизнесе, так и потенциальным покупателям техники, а также людям, интересующимся новинками в данной отрасли. 

Связанные новости:
 Выдвижные мониторы Wize  - 24.10.2018 09:00
 Аудиофорум 2018: о профессиональном аудио и масштабных инсталляциях - 17.10.2018 14:00
 ISE 2021 переедет в Барселону - 16.07.2018 08:00
 Integrated Systems Europe – глобальный европейский AV форум - 19.02.2018 12:36
 Panasonic выпускает 4K Blu-ray проигрыватель DP-UB9000 - 15.02.2018 10:10
 ISE2018: новинки LG для коммерческого сектора - 07.02.2018 13:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007