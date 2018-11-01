AVREPORT.RU – официальный медиа-партнёр ISE 2018
AVREPORT.RU стал официальным медиа-партнёром выставки Integrated Systems Europe, которая пройдёт с 5 по 8 февраля 2019 в Амстердаме. Наш онлайн-журнал – единственное русскоязычное издание, посвящённое аудио и видео технике для домашнего использования, которое получило такой статус.
Как обычно, мы будем готовить репортаж о крупнейшей европейской выставке аудио-видео оборудования и интеграционных систем, а также снимем серию видеообзоров о самых интересных новинках, представленных на стендах участников.
Электронный журнал AVREPORT.RU ежедневно публикует отраслевые новости и информационные статьи, проводит собственные независимые тесты аппаратуры, рассказывает читателям о тематических выставках, производителях оборудования и пр. Материалы, публикуемые на сайте AVREPORT.RU, интересны и полезны как профессионалам, работающим в аудио-видео бизнесе, так и потенциальным покупателям техники, а также людям, интересующимся новинками в данной отрасли.
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