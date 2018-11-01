01.11.2018 07:00

AVREPORT.RU стал официальным медиа-партнёром выставки Integrated Systems Europe, которая пройдёт с 5 по 8 февраля 2019 в Амстердаме. Наш онлайн-журнал – единственное русскоязычное издание, посвящённое аудио и видео технике для домашнего использования, которое получило такой статус.

Как обычно, мы будем готовить репортаж о крупнейшей европейской выставке аудио-видео оборудования и интеграционных систем, а также снимем серию видеообзоров о самых интересных новинках, представленных на стендах участников.