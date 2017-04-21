Домашняя техника Автоматические шторы Crestron: услуга Color Match

21.04.2017 13:38 Больше знакомый потребителям как компания-производитель домашних систем автоматизации, Crestron предлагает и автоматические солнцезащитные решения, которые могут быть интегрированы в единую сеть электронных устройств для домашнего использования. Crestron выпускает рулонные автоматические шторы, представленные в ассортименте компании в большом разнообразии размеров и расцветок. С целью предоставить пользователям большую свободу действий при выборе той или иной ткани для оформления окон, компания разработала сервис Color Match. Теперь заказать ту или иную рулонную штору для дома можно, просто указав желаемый цвет по шкале Pantone или используя образец расцветки (например, кусочек ткани). Выбор цветов и оттенков – это всегда довольно сложный процесс, и новая услуга от Crestron сводит риск неверного выбора к минимуму. Шторы – важная деталь в оформлении жилища. Представить, как будет выглядеть ткань той или иной расцветки в интерьере, могут далеко не все; даже профессиональные дизайнеры не всегда возьмутся принимать решение «на глазок». С помощью Color Match любой, даже весьма далёкий от дизайна, человек может наглядно убедиться, подходит ли выбранная расцветка или цвет штор к другим деталям интерьера. Вернуться к списку новостей