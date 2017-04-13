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Автоматические шторы QMotion на выставке Hi-Fi Show


13.04.2017 13:31

 

 

Компания QMotion покажет на выставке Hi-Fi & High End Show 2017 рулонные шторы с батарейным и проводным питанием, а также фирменные решения для управления шторами по протоколу ZigBee. 

 

В беспроводных ролл-шторах, плиссе и карнизах QMotion используется несколько десятков уникальных запатентованных технологий. Эти шторы практически бесшумны, предполагают возможность как автоматического, так и ручного управления, характеризуются долгим сроком службы элементов питания. При необходимости замены батареек снимать штору не нужно. 

 

Моторизованные шторы QMotion обладают полной совместимостью с системами управления Control4,  Savant, URC, Elan, RTI, и пр.

 

Беспроводные шторы применяются в жилых и коммерческих помещениях, где невозможно или нежелательно штробить стены и потолки, протягивать кабель – в сущности, затевать новый ремонт, когда возникла потребность в автоматических шторах.

 

На выставке продукция QMotion будет представлена в рамках экспозиции Smart Install.

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