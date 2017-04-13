Домашняя техника Автоматические шторы QMotion на выставке Hi-Fi Show

13.04.2017 13:31 Компания QMotion покажет на выставке Hi-Fi & High End Show 2017 рулонные шторы с батарейным и проводным питанием, а также фирменные решения для управления шторами по протоколу ZigBee. В беспроводных ролл-шторах, плиссе и карнизах QMotion используется несколько десятков уникальных запатентованных технологий. Эти шторы практически бесшумны, предполагают возможность как автоматического, так и ручного управления, характеризуются долгим сроком службы элементов питания. При необходимости замены батареек снимать штору не нужно. Моторизованные шторы QMotion обладают полной совместимостью с системами управления Control4, Savant, URC, Elan, RTI, и пр. Беспроводные шторы применяются в жилых и коммерческих помещениях, где невозможно или нежелательно штробить стены и потолки, протягивать кабель – в сущности, затевать новый ремонт, когда возникла потребность в автоматических шторах. На выставке продукция QMotion будет представлена в рамках экспозиции Smart Install. Вернуться к списку новостей