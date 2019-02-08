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Автомобильная симфония


08.02.2019 06:00

 

 

Основатели компании iXOOST (Модена, Италия), как, впрочем, и многие другие представители рода человеческого, даже не имеющие отношения ни к индустрии дизайна, ни к миру высоких скоростей, не могут устоять перед красотой и мощью автомобилей Lamborghini. 

 

Они и не пытаются… Напротив, всячески выражают своё восхищение – в том числе создавая акустические системы, глядя на которые, тут же вспоминаешь хищные обводы «Мурсилаги» или «Авентадора»… Гордость компании – модель ESAVOX: усилители – 300 и 600 Вт, по паре дюймовых твитеров и 6,5 дюймовых мидбасовых динамиков, 10-дюймовый сабвуфер, 24-битовый WM8740 конвертер, ЦАП 192 кГц Stereo, поддержка Bluetooth 4.0; АЧХ 20 Гц – 22 кГц. Дизайн системы разработал Мирко Пекорари (Mirco Pecorari) из AircraftStudioDesign; он и Маттео Панини (Matteo Panini) являются создателями бренда iXOOST.

 

Не меньше впечатляет «восьмицилиндровая» модель OTTO. Эта монструозная конструкция – не что иное, как настольная аудио система для айфона с пятью динамиками и отдельным сабвуфером. Мощность усилителя: 4 канала х 25 Вт и 270 Вт для активного сабвуфера. Габариты устройства: 17 х 50 х 38 см. 

 

Ещё два творения итальянцев – беспроводная аудиосистема XiLO и футуристическая Radial6. Последняя – уже не про автомобили: это устройство скорее вызывает ассоциации со сверхзвуковыми истребителями. Как и другие модели iXOOST, она одновременно является док-станцией для iPod/iPhone.

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