08.02.2019 06:00

Основатели компании iXOOST (Модена, Италия), как, впрочем, и многие другие представители рода человеческого, даже не имеющие отношения ни к индустрии дизайна, ни к миру высоких скоростей, не могут устоять перед красотой и мощью автомобилей Lamborghini.

Они и не пытаются… Напротив, всячески выражают своё восхищение – в том числе создавая акустические системы, глядя на которые, тут же вспоминаешь хищные обводы «Мурсилаги» или «Авентадора»… Гордость компании – модель ESAVOX: усилители – 300 и 600 Вт, по паре дюймовых твитеров и 6,5 дюймовых мидбасовых динамиков, 10-дюймовый сабвуфер, 24-битовый WM8740 конвертер, ЦАП 192 кГц Stereo, поддержка Bluetooth 4.0; АЧХ 20 Гц – 22 кГц. Дизайн системы разработал Мирко Пекорари (Mirco Pecorari) из AircraftStudioDesign; он и Маттео Панини (Matteo Panini) являются создателями бренда iXOOST.

Не меньше впечатляет «восьмицилиндровая» модель OTTO. Эта монструозная конструкция – не что иное, как настольная аудио система для айфона с пятью динамиками и отдельным сабвуфером. Мощность усилителя: 4 канала х 25 Вт и 270 Вт для активного сабвуфера. Габариты устройства: 17 х 50 х 38 см.