ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

9 ярких событий сентября

Стряхнув летнюю апатию, начинаем сезон активно и увлекательно. Благо событий для этого...

Ayon CD-35 HF – кому эксклюзив?


19.10.2017 12:12

 

 

Компания Ayon решила закрепить успех фирменного SACD/CD плеера CD-35, разработав улучшенную версию устройства.

 

При создании CD-35 HF были учтены самые строгие требования, предъявляемые к продуктам подобного уровня; изменения коснулись даже дизайна – теперь внешне плеер выглядит более строго и выразительно. 

 

Планируемый «тираж» подчёркивает исключительное качество модели – Ayon планирует собрать всего 50 аппаратов, при этом ежемесячно будет выпускаться не более двух плееров CD-35 HF. 

Связанные новости:
 Две новинки от компании Ayon - 03.11.2015 10:00
 Лучшие новинки потребительской техники 2014 года по мнению экспертов - 07.04.2014 10:00
 CD-проигрыватель Ayon CD-3s пришел на замену модели 2s - 14.01.2013 17:00
 Сетевой музыкальный транспорт Ayon NW-T с ламповым цифровым каскадом и АЦП - 07.12.2012 17:00
 Сетевой проигрыватель Ayon S-5 тоже на лампах - 17.10.2012 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007