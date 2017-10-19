Ayon CD-35 HF – кому эксклюзив?
Компания Ayon решила закрепить успех фирменного SACD/CD плеера CD-35, разработав улучшенную версию устройства.
При создании CD-35 HF были учтены самые строгие требования, предъявляемые к продуктам подобного уровня; изменения коснулись даже дизайна – теперь внешне плеер выглядит более строго и выразительно.
Планируемый «тираж» подчёркивает исключительное качество модели – Ayon планирует собрать всего 50 аппаратов, при этом ежемесячно будет выпускаться не более двух плееров CD-35 HF.
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