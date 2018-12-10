10.12.2018 08:00

Компания Bang & Olufsen продолжает эксперименты с цветом. На этот раз дизайнеры бренда решили «облачить» свою продукцию в синий, или, в дословном переводе с английского, в «синий цвета глубокой ночи» (Deep Night Blue).

В пресс-релизе производителя сказано, что выбранный цвет ассоциируется со звуками джаза и сияющими неоном вывесками музыкальных клубов Нью-Йорка. В упоительно-синий оказались «раскрашены» портативная аудиосистема Beoplay A1 и наушники-вкладыши Beoplay E8. Они будут выпущены в ограниченном количестве.

Beoplay A1 – компактная переносная музыкальная система со встроенным микрофоном. Она излучает звук на 360 градусов, оснащена элементом питания, рассчитанным на 24 часа работы, а корпус колонки защищён от попадания внутрь влаги и пыли. Стандартные цвета: болотный, песочный, чёрный и белый.