Новинка представляет собой устройство, в котором совмещены трёхканальная аудио система и 77-дюймовый OLED телевизор LG C9. ТВ-экран спрятан внутри конструкции из дерева и алюминия. Когда система приходит в рабочее состояние, декоративные панели на её лицевой стороне разъезжаются в стороны, а экран выдвигается вверх на оптимальную для просмотра высоту.