B & O: гармония звука и изображения
Компания Bang & Olufsen показала свой новый продукт – аудио/видео систему категории «всё-в одном» Beovision Harmony. Премьера состоялась на проходящей в Милане Неделе дизайна.
Новинка представляет собой устройство, в котором совмещены трёхканальная аудио система и 77-дюймовый OLED телевизор LG C9. ТВ-экран спрятан внутри конструкции из дерева и алюминия. Когда система приходит в рабочее состояние, декоративные панели на её лицевой стороне разъезжаются в стороны, а экран выдвигается вверх на оптимальную для просмотра высоту.
Beovision Harmony – полноценная аудио/видео/кинотеатральная система благодаря аудиостримингу (Apple Airplay 2, Chromecast, Bluetooth) и встроенным сервисам Tune-In и Deezer. Её функционал можно расширить, подключив до восьми громкоговорителей Beolab – конструкцией предусмотрен встроенный декодер окружающего звучания 7.1. В продаже новинка появится не раньше октября; предполагается, что её розничная цена в странах Европы составит как минимум 18500 Евро.
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