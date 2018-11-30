BeoVision Eclipse – 4K HDR телевизор с OLED экраном и качественным звуком. Он обеспечивает яркие «живые» цвета и высокую контрастность, приближающие качество транслируемой «картинки» к оригинальному. Диагональ экрана – 55 и 65 дюймов. Металлические детали корпуса и подставка теперь могут быть выполнены в отделке «чёрный лак». Динамик ТВ можно декорировать тканью разных цветов или деревянными панелями.