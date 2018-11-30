B & O: «радикальный чёрный цвет»
Новый вариант отделки BeoVision Eclipse и BeoLab 50 – чёрный рояльный лак (Piano Black). Отполированная до блеска поверхность притягивает взгляды, превращая аудио-видео компоненты в настоящие произведения искусства.
BeoVision Eclipse – 4K HDR телевизор с OLED экраном и качественным звуком. Он обеспечивает яркие «живые» цвета и высокую контрастность, приближающие качество транслируемой «картинки» к оригинальному. Диагональ экрана – 55 и 65 дюймов. Металлические детали корпуса и подставка теперь могут быть выполнены в отделке «чёрный лак». Динамик ТВ можно декорировать тканью разных цветов или деревянными панелями.
В этом же стиле выполнена и напольная акустическая система BeoLab 50. Сочетание глубокого чёрного цвета и тёплого оттенка деревянных деталей из ореха подчёркивает изящество линий корпуса колонки. Другие доступные варианты отделки: серебристый и латунь.
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