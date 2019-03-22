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B & O: весна-лето 2019


22.03.2019 06:00

 

 

Новая весенне-летняя коллекция SS19 от Bang & Olufsen  символизирует эфемерность и быстротечность скандинавского лета с его неяркой палитрой. Неплодородная глинистая почва, скудная зелень соснового бора, прозрачная голубизна северного неба – именно они нашли отражение в цветах новой коллекции: Clay («глина»), Pine («сосна»), Sky («небо»). 

 

Портативная колонка Beoplay A1 – компактный Bluetooth-громкоговоритель, рассчитанный на 24 часа работы без подзарядки. Одна из наиболее популярных моделей B & O с настоящим всенаправленным звучанием True360 и мощностью 2 х 140 Вт. Устройство защищено от попадания внутрь влаги и пыли. Управлять им можно с помощью голосовых команд: к услугам пользователя – Apple Siri и Google Assistant.

 

Накладные наушники Beoplay H9I с функцией активного шумоподавления и фирменным звучанием Signature Sound обеспечивают высочайшее качество воспроизведения и полную изоляцию от окружающего мира; для тех случаев, когда слышать звуки извне всё-таки нужно, предусмотрен режим Transparency. Благодаря специальному датчику, измеряющему расстояние, воспроизведение аудиофайла автоматически приостанавливается, когда пользователь снимает наушники, и возобновляется, когда вы снова их надеваете.

 

Беспроводные внутриканальные наушники Beoplay E6 можно использовать в течение пяти часов и подзарядить, не снимая. Корпус из резины и пластика устойчив к воздействию влаги и пота. Благодаря двум магнитам наушники чрезвычайно сложно потерять – в  нерабочем положении они соединяются друг с другом; при этом наушники автоматически отключаются, что позволяет экономить заряд аккумулятора.

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