Bang & Olufsen: активные High End акустические системы BeoLab 50
Компания Bang & Olufsen анонсировала новые акустические системы под названием BeoLab 50. Настройка громкоговорителей осуществляется с помощью технологии Active Room Compensation. Специальный микрофон замеряет акустические характеристики помещения, и колонки выдают оптимизированный звук.
Ещё одна инновация – использование акустических линз (Acoustic Lens Technology). Они расположены на верхней панели каждого громкоговорителя и автоматически активируются, когда колонка включается. Функция Beam Width Control контролирует ширину звукового луча, делая его более узким и направленным или излучая на 180 градусов в зависимости от воспроизводимого материала (стерео запись или звуковая дорожка к кинофильму).
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