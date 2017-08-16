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Bang & Olufsen: активные High End акустические системы BeoLab 50


16.08.2017 17:20

 

 

Компания Bang & Olufsen анонсировала новые акустические системы под названием BeoLab 50. Настройка громкоговорителей осуществляется с помощью технологии Active Room Compensation. Специальный микрофон замеряет акустические характеристики помещения, и колонки выдают оптимизированный звук. 

 

Ещё одна инновация – использование акустических линз (Acoustic Lens Technology). Они расположены на верхней панели каждого громкоговорителя и автоматически активируются, когда колонка включается. Функция Beam Width Control контролирует ширину звукового луча, делая его более узким и направленным или излучая на 180 градусов в зависимости от воспроизводимого материала (стерео запись или звуковая дорожка к кинофильму). 

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