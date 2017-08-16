Ещё одна инновация – использование акустических линз (Acoustic Lens Technology). Они расположены на верхней панели каждого громкоговорителя и автоматически активируются, когда колонка включается. Функция Beam Width Control контролирует ширину звукового луча, делая его более узким и направленным или излучая на 180 градусов в зависимости от воспроизводимого материала (стерео запись или звуковая дорожка к кинофильму).