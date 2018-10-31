31.10.2018 07:00

Компания Bang & Olufsen представила «бронзовую» коллекцию, Bronze Collection. В неё входят наиболее популярные модели акустических систем B&O: Beosound 1 и 2, Beopaly A9, Beoplay M5, а также недавно появившийся в ассортименте B&O Beosound Edge.

Тёплый мерцающий бронзовый оттенок контрастирует с необычными формами самих громкоговорителей и создаёт особенный уют. Создатели новой серии утверждают, что даже звук колонок кажется более мягким и естественным. Чтобы подчеркнуть благородное мягкое сияние алюминия, из которого сделаны корпуса громкоговорителей, были использованы шерстяные ткани Kvadrat тёплых оттенков и древесина ореха. Дизайнеры считают, что бронзовый цвет нейтрален и всегда актуален, вне зависимости от модных тенденций и стилей в оформлении интерьеров.