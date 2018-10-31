Bang & Olufsen «забронзовел»
Компания Bang & Olufsen представила «бронзовую» коллекцию, Bronze Collection. В неё входят наиболее популярные модели акустических систем B&O: Beosound 1 и 2, Beopaly A9, Beoplay M5, а также недавно появившийся в ассортименте B&O Beosound Edge.
Тёплый мерцающий бронзовый оттенок контрастирует с необычными формами самих громкоговорителей и создаёт особенный уют. Создатели новой серии утверждают, что даже звук колонок кажется более мягким и естественным. Чтобы подчеркнуть благородное мягкое сияние алюминия, из которого сделаны корпуса громкоговорителей, были использованы шерстяные ткани Kvadrat тёплых оттенков и древесина ореха. Дизайнеры считают, что бронзовый цвет нейтрален и всегда актуален, вне зависимости от модных тенденций и стилей в оформлении интерьеров.
Для продвижения новой коллекции компания привлекла художника из Лондона; его настоящее имя Джош Лабув (Josh Labouve), однако он более известен под псевдонимом 30000 fps («Тридцать тысяч кадров в секунду»). Лабув создал несколько анимационных изображений, каждое из которых соответствует той или иной модели серии. Все громкоговорители выпущены в ограниченном количестве и уже доступны для заказа.
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