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Bang & Olufsen: звёзды сошлись в «Зарядье»


13.10.2017 14:55

 

 

12 октября в рамках фестиваля дизайна и моды Moscow Design Week компания Bang & Olufsen представила свой новый продукт – беспроводную акустическую систему BeoSound Shape. Презентация, на которую собрались профессионалы в области звука и изображения и «звёздные» любители современной высокотехнологичной электроники для дома, прошла в медиацентре ландшафтного парка «Зарядье».

 

Особенность новинки – в новом подходе к дизайну акустических систем и широчайших возможностях кастомизации. По словам представителя компании Петроса Белимпасакиса (Petros Belimpasakis), Bang & Olufsen даёт потребителям возможность создавать «уникальный высокофункциальный продукт, дизайн которого можно менять вместе с интерьером помещения».

 

Система BeoSound Shape состоит из шестиугольных декоративных элементов-плиток, за которыми устанавливаются собственно громкоговорители. Панели можно располагать на стене в любых комбинациях, выбирая как их цвет, так и нужное количество колонок. На сайте компании-производителя имеется конфигуратор, «подсказывающий», как правильно разместить акустические системы для оптимального звучания.

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