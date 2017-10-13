13.10.2017 14:55

12 октября в рамках фестиваля дизайна и моды Moscow Design Week компания Bang & Olufsen представила свой новый продукт – беспроводную акустическую систему BeoSound Shape. Презентация, на которую собрались профессионалы в области звука и изображения и «звёздные» любители современной высокотехнологичной электроники для дома, прошла в медиацентре ландшафтного парка «Зарядье».

Особенность новинки – в новом подходе к дизайну акустических систем и широчайших возможностях кастомизации. По словам представителя компании Петроса Белимпасакиса (Petros Belimpasakis), Bang & Olufsen даёт потребителям возможность создавать «уникальный высокофункциальный продукт, дизайн которого можно менять вместе с интерьером помещения».