19.07.2018 15:00

Компания Barco производит не только профессиональное проекционное оборудование, но и аксессуары, которые позволяют значительно расширить функциональные и эксплуатационные возможности видеопроекторов.

Одним из примеров этой категории фирменной продукции является линейка дополнительных устройств для проекторов серии UDX. Ультракороткофокусные зеркальные объективы 0,4:1 и 0,65-0,85:1 (такого объектива для 3DLP проекторов нет ни у одного производителя, кроме Barco) спроектированы таким образом, что проектор светит вбок. Его возможности по сдвигу объектива по вертикали используются без ограничений: диапазон перемещений составляет +100/-130%. Дополнительно объектив можно поворачивать на 90,180 и 270 градусов.

Полезный аксессуар – встраиваемый в проектор модуль, совмещающий дальномер и камеру. С его помощью можно контролировать расстояние до экрана, что особенно важно для выездных многопроекторных инсталляций. Камера работает с системами автоматической сшивки и геометрической коррекции и сильно упрощает настройку и перекалибровку сложных систем.