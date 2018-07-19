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Barco: дополнительное оборудование для проекторов UDX


19.07.2018 15:00

 

 

Компания Barco производит не только профессиональное проекционное оборудование, но и аксессуары, которые позволяют значительно расширить функциональные и эксплуатационные возможности видеопроекторов.

 

Одним из примеров этой категории фирменной продукции является линейка дополнительных устройств для проекторов серии UDX. Ультракороткофокусные зеркальные объективы 0,4:1 и 0,65-0,85:1 (такого объектива для 3DLP проекторов нет ни у одного производителя, кроме Barco) спроектированы таким образом, что проектор светит вбок. Его возможности по сдвигу объектива по вертикали используются без ограничений: диапазон перемещений составляет +100/-130%. Дополнительно объектив можно поворачивать на 90,180 и 270 градусов.

 

Полезный аксессуар – встраиваемый в проектор модуль, совмещающий дальномер и камеру. С его помощью можно контролировать расстояние до экрана, что особенно важно для выездных многопроекторных инсталляций. Камера работает с системами автоматической сшивки и геометрической коррекции и сильно упрощает настройку и перекалибровку сложных систем.

 

Большое значение имеет охлаждение проектора. Представленный в ассортименте Barco внешний охлаждающий блок снижает шум проектора, практически полностью убирает тепловыделение и существенно увеличивает срок службы лазеров. Установить внешний модуль можно на расстоянии до 8 метров от проектора. Ещё больше снизить шум позволит специальный бокс. При его использовании мощный проектор с яркостью 30000 лм будет таким же тихим, как и любая офисная модель – не более 42 дБ. В продаже бокс появится осенью 2018 года.

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