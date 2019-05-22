22.05.2019 13:30

В новой серии G60 от Barco представлены компактные универсальные видеопроекторы для бизнеса. Они разработаны на базе модели Barco PGWU-62L, но обладают улучшенными характеристиками и расширенными возможностями.

Новинки оснащены DLP чипом с разрешением 1920 x 1200 (WUXGA). Мощность светового потока G60-W7, G60-W8 и G60-W10 – 7000, 8000 и 10000 Лм соответственно; уровень естественной контрастности 1200:1. Использованы лазерно-фосфорные источники света: они не только обеспечивают высокую яркость, но и значительно снижают стоимость эксплуатации устройств, поскольку не требуют замены и технического обслуживания в течение 20 тысяч часов.

Установка, настройка и управление проекторами может осуществляться дистанционно с персонального компьютера благодаря фирменному программному обеспечению Barco Projector Toolset. Фирменное ПО позволяет проецировать изображения на геометрически сложные поверхности, а также обеспечивает наложение и сшивку картинок от нескольких проекторов. Это даёт возможность видеопроекторы серии G60 не только в офисах и образовательных учреждениях, но и в музеях, торговых центрах или на выставках. Этому способствует низкий уровень шума моделей новой серии: всего 36 дБ при температуре окружающей среды 25˚ C.