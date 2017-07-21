Ресурс работы Barco UDX-W22 составляет более 20 тысяч часов при функционировании в режиме 24/7. Благодаря технологии Constant Light Output проектор обеспечивает стабильное качество цветопередачи и одинаковую яркость изображения в течение всего срока службы. Фирменный видеопроцессор Single Step Processing (SSP) обрабатывает видео с минимальными временными задержками.

Использование технологий FLEX2 и ScinergiX позволяет не только инсталлировать в одну систему несколько проекторов, но и сохранить все регулировки. Проектор не требует обслуживания; единственная сервисная процедура, которая может потребоваться – замена объектива на более подходящую для каждой конкретной инсталляции модель.