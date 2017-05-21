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Barco: новая серия лазерных видеопроекторов UDX


21.05.2017 10:00

 

 

Компания Barco представила новые 3-чиповые DLP видеопроекторы серии UDX. В них использован лазерно-фосфорный источник света, благодаря которому проекторы могут полноценно отображать цветовое пространство Rec.709 даже на полной яркости.  

 

В новой серии - пять моделей профессиональных видеопроекторов со световым потоком от 21 тысячи до 32 тысяч люмен. Новинки предназначены для «живых» мероприятий и инсталляций в больших пространствах. Максимальное разрешение - 3840х2400; это значит, что они могут работать с сигналами 4K без потери качества.

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