Компания Barco представила новые 3-чиповые DLP видеопроекторы серии UDX. В них использован лазерно-фосфорный источник света, благодаря которому проекторы могут полноценно отображать цветовое пространство Rec.709 даже на полной яркости.

В новой серии - пять моделей профессиональных видеопроекторов со световым потоком от 21 тысячи до 32 тысяч люмен. Новинки предназначены для «живых» мероприятий и инсталляций в больших пространствах. Максимальное разрешение - 3840х2400; это значит, что они могут работать с сигналами 4K без потери качества.