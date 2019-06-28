28.06.2019 10:55

Две новые модели в ассортименте Barco – проекторы UDX-W26 и UDX-4K26 с увеличенным ресурсом работы лазерно-фосфорного источника света; он составляет 40 тысяч часов. Такая долговечность особенно актуальна для арендного бизнеса, а также в тех случаях, когда проекторы много и интенсивно используются в постоянных инсталляциях: в рекламно-информационных конструкциях, на выставках, в кинотеатрах и пр.



Мощность светового потока проекторов Barco UDX-W26 и UDX-4K26 с трёхчиповой DLP-технологией – 26000 люмен. Разрешение DLP-чипов в модели UDX-W26 – WUXGA (1920x1200), UDX-4K26 – 4K (4096x2160). Расширенный цветовой охват превышает требования стандарта Rec.709 с возможностью точной калибровки цвета. Технология Constant Light Output позволяет долго сохранять настройки и яркость изображения без необходимости регулярной калибровки (при условии эксплуатации с уменьшенной мощностью светового потока).



Проекторы совместимы с объективами серии TDL+ и оснащаются мощными видеопроцессорами с технологией Single Step Processing: она производит сложную обработку видео, включая геометрические преобразования изображения с минимально возможным временем задержки. Технология FLEX2 позволяет быстро переносить настройки с одного проектора на другие.